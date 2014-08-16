Дизайн сайта женской тематики

Необходим красивый уникальный дизайн для сайта женской тематики, главная и внутренние страницы.

Все подробности обсуждаются с исполнителем отдельно. От вас цена за работу, и сроки исполнения. Далее я сам выберу исполнителя на основе портфолио и отзывов. Бюджет до 160$.