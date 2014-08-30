Дизайн интернет-магазина оригинальных часов

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен51 заявка341 просмотр

Имеются лого и макеты нужных страниц.

Страницы: главная, каталог с фильтром, карточка товара, информационная, сравнение товаров, отзывы, оформление заказа, благодарственная страница после оформления заказа.

Пишите сроки и стоимость.

11 лет назад
andr01d
37 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад
$200
5 дней
Андрей доброжелателен, отзывчив и приятен в общении. Адекватно реагирует на правки, делает их почти мгновенно. Всегда на связи в скайпе, отвечает быстро. Сделал работу качественно, в срок и за разумную цену. Всем, кому я показывал дизайн, понравилось. В общем, получил я то, что и хотел. Рекомендую Андрея к сотрудничеству. Можете смело к нему обращаться, останетесь довольны.
Спасибо Александру за интересный проект. Очень приятно было работать. С удовольствием продолжу сотрудничество с Александром!

Заявки фрилансеров

pixelseo_ua
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
8 дней назад
11 лет назад

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