Нужен дизайн сайта для гостиничного комплекса Требования к дизайну: 1) Удобное юзабилити; 2) Современный дизайн; 3) Строгое соблюдение сроков. Сайт который нравится: http://www.kinghotelastana.com/ ...
Дизайн интернет-магазина оригинальных часов
Имеются лого и макеты нужных страниц.
Страницы: главная, каталог с фильтром, карточка товара, информационная, сравнение товаров, отзывы, оформление заказа, благодарственная страница после оформления заказа.
Пишите сроки и стоимость.
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