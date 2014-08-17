Добрый день. Есть сайт - meliemelya . com Нужно внести изменения в дизайн (смотрите файл). Жду ваших предложений только в проект.
Нарисовать дизайн статичной страницы
Нарисовать дизайн статичной страницы в стилистике сайта.
Подобрать необходимые изображения.
Подготовить к верстке.
Оплата - Webmoney
Заявки фрилансеров
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