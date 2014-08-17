Изменить шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт1 заявка150 просмотров

Необходимо изменить шаблон на wordpresse.

План работ:

+ высылаю сайт в архиве, изменяете хедер, высылаете обратно, оплачиваю

Пишите стоимость заказа для принятия заявки.

11 лет назад
webseodmin
Митрий 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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