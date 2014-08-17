Изменить шаблон

Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн для ХАЙПа игровой тематики. Расположение блоков и приблизительная цветовая гамма в изображении в приложении. Так же нужно его сверстать и установить на скрипт http://goldscript.ru Называйте свои цены и сроки, а ...