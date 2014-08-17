Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и ...
Изменить шаблон
Необходимо изменить шаблон на wordpresse.
План работ:
+ высылаю сайт в архиве, изменяете хедер, высылаете обратно, оплачиваю
Пишите стоимость заказа для принятия заявки.
Заявки фрилансеров
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