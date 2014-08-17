Дизайн и верстка для видеочата

Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и размеры текстовых полей, полей video и кнопок. Нужно учесть возможность изменения их размера кнопками уменьшить/увеличить. Чтобы получить полное представление о функционале сайта, откройте его в 2 вкладках браузера хрома, задайте поиск собеседника, найдите себя и пообщайтесь с собой. на что хотелось бы обратить внимание. У пользователя есть возможность изменить размер текстовых полей (id=output и id=im_editable) и

с удаленной вебкамеры кнопками + и — , вывод с локальной вебкамеры

(которое появляется когда коннект устанавливается сейчас размеры не меняет, можно сделать меняющим размеры или

неменяющим размеры. При этом в зависимости от текущего состояния

в поле remoteVideo находятся разные постеры

(обычное состояние http://komarela.ru/img/camera.jpg.

установка соединения http://komarela.ru/img/wait.png

установлено аудиосоединение http://komarela.ru/img/microphone.jpg

соединение не может быть установлено komarela.ru/img/connect_error.png

Т.е. нужно учесть, что содержимое поля remoteVideo может стягиваться и растягиваться с его содержимым.

Это поле и localVideo — квадраты.