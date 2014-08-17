Придумать и реализовать оригинальный дизайн-верстку 12-ти страниц "приземления" по продаже услуг Модельного Агентства. Картинки и примерные тексты прилагаются.
Дизайн ХАЙП сайта
Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн для ХАЙПа игровой тематики. Расположение блоков и приблизительная цветовая гамма в изображении в приложении. Так же нужно его сверстать и установить на скрипт http://goldscript.ru
Называйте свои цены и сроки, а так же примеры ваших работ.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $36Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищем волшебника или волшебницу для дизайна и верстки html шаблона сайта студии танцев в стиле утонченного минимализма. Дизайн с нуля, но с сохранением информационной структуры. Что хочется: -Светлый или белый фон, ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется дизайнер сайтов для регулярных проектов (удаленно). Необходимо: - понимание требований к современному дизайну - умение адекватно оценивать сроки и четко их соблюдать - оперативно реагировать на запросы ...Дизайн сайтов39 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходима шапка для сайта, цветовая гамма, серо, зеленая, розовая. Размеры 1100х200 Текст: www.magnat-kassa.ru, МAGNAT-KASSA, проект создан при поддержке www.rbs-invest.ru Тематика: бизнес, инвестирование, деньги.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется продумать единый стиль для таблиц с размерами одежды, исходя из дизайна сайта. Работа простая, особых навыков не требуется. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QoHrzGLRcEELmQ5ZEaP1zqB-OvLzhoGklrkY8-ML8E/edit?usp=sharing Оплата: WM. По факту демонстрации. Оставляйте заявки ...Завершен11 лет назад
- $250
Добрый день требуется редизайн сайта по авто тематике - стиль минммализм готов рамотреть ваши предложения! Перложения будут расмориваться только при наличии портфолио!Завершен11 лет назад
- $160
Необходим красивый уникальный дизайн для сайта женской тематики, главная и внутренние страницы. Все подробности обсуждаются с исполнителем отдельно. От вас цена за работу, и сроки исполнения. Далее я сам выберу исполнителя на основе ...Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт11 лет назад
Имеются лого и макеты нужных страниц. Страницы: главная, каталог с фильтром, карточка товара, информационная, сравнение товаров, отзывы, оформление заказа, благодарственная страница после оформления заказа. Пишите сроки и стоимость.Завершен11 лет назад
Нужен дизайн на сайт-статейник http://vse-o-trubah.ru/. Сайт в светлых тонах, шапка невысокая, 2 колонки, меню справа. Нужен логотип (содержит название сайта и какой-то символ по тематике). Необходимы 2 страницы: 1) Главная страница ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо разработать адаптивный дизайн портала для GPS мониторинга транспорта/людей/грузов/животных. Проект долгосрочный, но первый этап должен быть закрыт в кратчайшие сроки. На данном этапе необходимо реализовать минимальный ...Дизайн сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад