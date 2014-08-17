Немного улучшить дизайн сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки160 просмотров

Добрый день.

Есть сайт - meliemelya . com

Нужно внести изменения в дизайн (смотрите файл).

Жду ваших предложений только в проект.

11 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Дизайн главной страницы.

    $50

    Всем привет! Нужно отрисовать главную страницу для сайта инвестиционного форума. Сейчас он выглядит так http://feif.pro/ Нужно отрисовать в строгом деловом стиле примерно как тут http://forumkuban.ru/, можно посмотреть на сайты крупных инвестиционных форумов ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить шаблон

    Необходимо изменить шаблон на wordpresse. План работ: + высылаю сайт в архиве, изменяете хедер, высылаете обратно, оплачиваю Пишите стоимость заказа для принятия заявки.

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн и верстка для видеочата

    Нужно сделать дизайн и верстку для видеочата (1 главная страница + 1 внутренняя) . Весь функционал доступен сейчас по адресу http://komarela.ru, в дальнейшем будет располагаться на другом домене. В числе прочего нужно изменить размещение и ...

    Дизайн сайтов7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн ХАЙП сайта

    Здравствуйте! Нужно нарисовать дизайн для ХАЙПа игровой тематики. Расположение блоков и приблизительная цветовая гамма в изображении в приложении. Так же нужно его сверстать и установить на скрипт http://goldscript.ru Называйте свои цены и сроки, а ...

    Дизайн сайтов8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Страницы приземления

    $36

    Придумать и реализовать оригинальный дизайн-верстку 12-ти страниц "приземления" по продаже услуг Модельного Агентства. Картинки и примерные тексты прилагаются.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка шаблона сайта студии танцев

    $500

    Ищем волшебника или волшебницу для дизайна и верстки html шаблона сайта студии танцев в стиле утонченного минимализма. Дизайн с нуля, но с сохранением информационной структуры. Что хочется: -Светлый или белый фон, ...

    HTML
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется дизайнер сайтов для регулярных проектов

    Требуется дизайнер сайтов для регулярных проектов (удаленно). Необходимо: - понимание требований к современному дизайну - умение адекватно оценивать сроки и четко их соблюдать - оперативно реагировать на запросы ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Шапка для сайта.

    Необходима шапка для сайта, цветовая гамма, серо, зеленая, розовая. Размеры 1100х200 Текст: www.magnat-kassa.ru, МAGNAT-KASSA, проект создан при поддержке www.rbs-invest.ru Тематика: бизнес, инвестирование, деньги.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Отрисовать несколько таблиц с размерами

    Требуется продумать единый стиль для таблиц с размерами одежды, исходя из дизайна сайта. Работа простая, особых навыков не требуется. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/spreadsheets/d/11QoHrzGLRcEELmQ5ZEaP1zqB-OvLzhoGklrkY8-ML8E/edit?usp=sharing Оплата: WM. По факту демонстрации. Оставляйте заявки ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад