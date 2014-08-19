Дизайн главной страницы.

Всем привет!

Нужно отрисовать главную страницу для сайта инвестиционного форума.

Сейчас он выглядит так http://feif.pro/

Нужно отрисовать в строгом деловом стиле примерно как тут http://forumkuban.ru/, можно посмотреть на сайты крупных инвестиционных форумов России

Самое главное. Стиль должен быть камчатским (вулканы и т.д.). Посмотрите, пожалуйста, как оформлены сайты Корпорации развития Камчатки, правительства Камчатского края, инвестниционный портал камчатки, портал "визит камчатка" и т.д.

http://krkk.pro/

http://www.kamchatka.gov.ru/

http://www.visitkamchatka.ru/

http://invest.kamchatka.gov.ru/

Нечего супернавороченного не нужно, нужно просто, строго и стильно.

Стоимость не более 2000 р. Срок 3-5 дней.

Исходник в PSD.