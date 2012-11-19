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- Машснаб301 просмотр
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
спасибо, отлично!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
$20
10 баллов
12 лет назад
Все сделал быстро и качественно. Мои рекомендации!
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
$20
10 баллов
12 лет назад
Работой доволен
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, буду рад продолжению.
$30
10 баллов
12 лет назад
Спасибо Дмитрию, все сделал в лучшем виде!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен
$90
10 баллов
13 лет назад
Молодчик, работает быстро. Если просишь внести какие то изменения по ходу - делает почти моментально.
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.
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13 отзывов
от $1
от 1 дня
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