stira

Дмитрий stira

 
47 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

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Отзывы заказчиков

alex_fgr
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Простой логотип мотошколы
спасибо, отлично!
Сотрудничеством доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
egoist77
42 года
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перерисовать схему
Все сделал быстро и качественно. Мои рекомендации!
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
neoluxe
46 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Перевести картинку из растра в вектор
Работой доволен
Сотрудничеством доволен, буду рад продолжению.
Ответный отзыв
Beliy_S
Сергей 
44 года
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Отрисовать графическое изображение партнеров
Спасибо Дмитрию, все сделал в лучшем виде!
Сотрудничеством доволен
Ответный отзыв
ADSoft
Андрей 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
$90
10 баллов
13 лет назад
Дизайн главной страницы медицинского центра
Молодчик, работает быстро. Если просишь внести какие то изменения по ходу - делает почти моментально.
Отличный заказчик! Четкое ТЗ, моментальная оплата. Рекомендую.
Ответный отзыв
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