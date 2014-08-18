Разработать новый дизайн главной страницы

Разрабоать новый дизайн главной страницы

Сайт www.y4etka.com

Что нужно сделать:

1. переделать меню и шапку, создать новый логотип.

Примерный скрин приложен, сайты которыми вдохновлялся:

http://www.eldorado.ru/

http://www.mediamarkt.ru/

http://www.svyaznoy.ru/

http://euroset.ru/

http://www.tehnosila.ru/

По задумке "Каталог" должен открываться только когда подводим к нему мышку или нажимаем на него, чтобы на этом месте не было пустоты нарисовать какого-то персонажа-помощника, вот как тут http://www.evrosafe.ru/

2. добавить как тут http://appstoreshop.com/

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appleinsider.ru

iguides.ru

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ukrainianiphone.com

apple-iphone.ru

planetiphone.ru

habrahabr.ru

ua-mac.org

ipadstory.ru

appstudio.org

4pda.ru

ipadis.ru

iphone-mods.ru

gagadget.com

4. Cделать кнопки лайков в соцсетях (facebook, twitter, VK)

5. Сделать подвал

Учесть возможные появившиеся "по ходу" у меня идеи и пожелания и добавить их в дизайн.

Приветсвуется какой-то креатив, например добавить на страницу какую-то игру, типо найди пару отличий и получи дополнительную скидку. Дизайн нужен адаптивный, то есть под ПК, планшеты и телефоны чтобы было все оптимизировано.