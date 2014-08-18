Клиенты есть, нужно заниматься дизайном сайтов, качественно рисовать, чтобы верстальщику облегчить работу, а не наоборот. сайты наши на WP, Joomla, Битрикс. Присылайте примеры работ и приблизительные цены.
Разработать новый дизайн главной страницы
Разрабоать новый дизайн главной страницы
Сайт www.y4etka.com
Что нужно сделать:
1. переделать меню и шапку, создать новый логотип.
Примерный скрин приложен, сайты которыми вдохновлялся:
По задумке "Каталог" должен открываться только когда подводим к нему мышку или нажимаем на него, чтобы на этом месте не было пустоты нарисовать какого-то персонажа-помощника, вот как тут http://www.evrosafe.ru/
2. добавить как тут http://appstoreshop.com/
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3. Нас рекомендуют:
4. Cделать кнопки лайков в соцсетях (facebook, twitter, VK)
5. Сделать подвал
Учесть возможные появившиеся "по ходу" у меня идеи и пожелания и добавить их в дизайн.
Приветсвуется какой-то креатив, например добавить на страницу какую-то игру, типо найди пару отличий и получи дополнительную скидку. Дизайн нужен адаптивный, то есть под ПК, планшеты и телефоны чтобы было все оптимизировано.
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