Улучшить дизайн

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен7 заявок102 просмотра

Добрый день.

У меня есть сайт (покажу в личку). Очень хочется сделать анализ дизайна и получить рекомендации по его улучшению.

В ответе на проект покажите пожалуйста свое портфолио.

11 лет назад
schumejki
51 год
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

v-okunev
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
11 лет назад
$50
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

v-okunev
Виктор 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва
11 лет назад

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