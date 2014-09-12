Создание дизайна и верстка

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен40 заявок448 просмотров

Здравствуйте уважаемые кандидаты. Требуется создание макета и его верстка. Тематика - суши бар.

Минимализм приветствуется - детали по скайпу.

11 лет назад
AiosS
Давид 
34 года
15 лет в сервисе
Был
день назад

Выбранный исполнитель

Timangir
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$110
2 дня
Очень рекомендую к сотрудничеству - человек более чем адекватен, спокоен и рассудителен. Завершил проект за минимальное количество времени. Буду обращаться) Спасибо Виталий)
Хороший заказчик, дает точное понимание для выполнения задачи. Адекватный и держит свое слово! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

Timangir
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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