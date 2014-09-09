Разрабоать новый дизайн главной страницы Сайт www.y4etka.com Что нужно сделать: 1. переделать меню и шапку, создать новый логотип. Примерный скрин приложен, сайты которыми вдохновлялся: ...
Дизайн сайта жилого дома
Необходимо сделать дизайн сайта Жилого дома по макетам
Сайт на основе 3d-визуализаций, для дизайна, только основные элементы.
Подробности в ЛС.
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