Дизайн сайта жилого дома

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок258 просмотров

Необходимо сделать дизайн сайта Жилого дома по макетам

Сайт на основе 3d-визуализаций, для дизайна, только основные элементы.

Подробности в ЛС.

11 лет назад
friench
Андрей 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$200
4 дня
Сергей, отличный исполнитель! Предложил подходящую концепцию дизайна. Проект был сделан с соблюдением сроков. Все правки были исправлены в чечении часа. В результате получили отличный дизайн и хорошо структурированные psd-файлы. Рекомендую к сотрудничеству!
Очень рекомендую! Оплата и предоплата мгновенная. Задача поставлена была очень хорошо и понятно. Всем таких заказчиков! Благодарю за работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

PSDzavr
Сергей 
32 года
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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