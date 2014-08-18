Здравствуйте уважаемые кандидаты. Требуется создание макета и его верстка. Тематика - суши бар. Минимализм приветствуется - детали по скайпу.
Дизайн + верстка странички
нужен дизайн и верстка страницы ввода данных банковской карты/фио/адресс/телефон.
Пример формы - в аттаче.
шапка и футер сайта есть в psd.
При наведении мишкой на текст "What is CSC/CCV?" - должна отображаться подсказка(аттачмент2).
Нужно также учесть в дизайне/верстке вывод сообщений от ошибках.
Ошибки бывают двух типов:
- некоректное поле(определяется javascript, вывод ошибки под или возле поля) Требования в полям я предоставлю перед версткой(минимальная-максимальная длинна поля, имейл валидация, и т.д.)
- невозможнось оплаты(вывод ошибки над формой).
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