Дизайн + верстка странички

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки191 просмотр

нужен дизайн и верстка страницы ввода данных банковской карты/фио/адресс/телефон.

Пример формы - в аттаче.

шапка и футер сайта есть в psd.

При наведении мишкой на текст "What is CSC/CCV?" - должна отображаться подсказка(аттачмент2).

Нужно также учесть в дизайне/верстке вывод сообщений от ошибках.

Ошибки бывают двух типов:

- некоректное поле(определяется javascript, вывод ошибки под или возле поля) Требования в полям я предоставлю перед версткой(минимальная-максимальная длинна поля, имейл валидация, и т.д.)

- невозможнось оплаты(вывод ошибки над формой).

JavaScript
11 лет назад
mkochakov
Николай 
67 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Timangir
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$50
1 день

Заявки фрилансеров

Timangir
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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