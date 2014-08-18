Дизайн + верстка странички

нужен дизайн и верстка страницы ввода данных банковской карты/фио/адресс/телефон.

Пример формы - в аттаче.

шапка и футер сайта есть в psd.

При наведении мишкой на текст "What is CSC/CCV?" - должна отображаться подсказка(аттачмент2).

Нужно также учесть в дизайне/верстке вывод сообщений от ошибках.

Ошибки бывают двух типов:

- некоректное поле(определяется javascript, вывод ошибки под или возле поля) Требования в полям я предоставлю перед версткой(минимальная-максимальная длинна поля, имейл валидация, и т.д.)

- невозможнось оплаты(вывод ошибки над формой).