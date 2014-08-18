Небольшие правки в дизайне

Есть сайт http://telemega.ru/. Необходимо сделать следующее:

1. Шапка, есть 3 столбца слева-направо: Логотип - Телефоны, Часы работы, Обратный звонок - Соц.закладки, Тел техподдержки, Адрес. Необходимо сделать так: Логотип - Телефон, Тел техподдержки, Адрес - Соц.закладки, Часы работы, Обратный звонок. Также необходимо сделать 2-ой вариант: столбцы 2 и 3 поменять местами.

Также в элементе адрес необходимо поменять надпись "Вы из другого города?" на "Другой город", поменять выделение этой надписи при наведении мышью.

2. Раздел Триколор ТВ:

Убрать вверху меню навигации:(Главная-Спутниковое телевидение-Триколор ТВ),

между надписью Триколор ТВ и ценником с текстом сделать чуть большее расстояние.

Далее Преимущества и Обзор нового ресивера необходимо убрать.

Далее идут вкладки: Инфо о проекте - Каналы и тарифы - Схемы подключения - Регистрация и оплата. Необходимо сделать так: Инфо о проекте - Триколор ТВ на 1 телевизор - Триколор ТВ на 2 телевизора - Каналы и тарифы. Подобрать новую иконку на Каналы и тарифы, иконка на Триколор ТВ на 1 телевизор взять как раз старую иконку(телевизор), которая была на Каналы и тарифы, а на Триколор ТВ на 2 телевизора - сделать 2 телевизора.