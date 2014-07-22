telemegaru

На базе уже готового дизайна, дорисовать страницы и внести правки в уже сделанные. https://www.figma.com/file/3hOU80aBFpgtdQRibkmbQk/Tricolor-Catalog-Copy?node-id=7442%3A1 1. После заполнения и отправки формы, по центру экрана выходила плашка с надписью "Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время с Вами свяжется наш ...
- Дизайн сайтов35 заявокЗакрыт4 года назад
Сайт tricolor-full-hd.tv, движок ModX. Задачи: 1. Есть шаблон «Спутниковое телевидиние», например, страница http://tricolor-full-hd.tv/ekaterinburg-diler/. Сайт будет работать на много регионов, этот шаблон будет использован примерно 60-70 раз на различные регионы. На ней расположены вкладки: Инфо о ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт tricolor-full-hd.tv. Изменить и внедрить следующее: Главная: 1. Верхняя полоска разноцветная – сделать синей однотонной 2. Поменять логотип справа на логотип Триколор ТВ. Логотип имеется в векторе, его необходимо немного переделать, оригинал должен быть таким же как на http://tricolor.tv/channels ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть сайт telemega.ru 1. В шапке "Другой город" сделать шрифт тонким. Также сам блок с адресом спустить немного вниз(расстояние между блоком адрес и время работы должно быть такое же как между время работы и Обратный звонок). 2. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
Есть сайт http://telemega.ru/. Необходимо сделать следующее: 1. Шапка, есть 3 столбца слева-направо: Логотип - Телефоны, Часы работы, Обратный звонок - Соц.закладки, Тел техподдержки, Адрес. Необходимо сделать так: Логотип - Телефон, Тел техподдержки, Адрес - Соц.закладки, Часы ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт на MODX. Необходимо сделать правки. Также разработать модуль добавления регионов.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $70
Верстка и программирование сайта на ModX.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт9 лет назад