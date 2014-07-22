telemegaru

Александр Телемега telemegaru

 
38 летРоссия/Магнитогорск
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
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нет постоянных исполнителей
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безопасных платежей

  • Дизайн сайта в figma

    На базе уже готового дизайна, дорисовать страницы и внести правки в уже сделанные. https://www.figma.com/file/3hOU80aBFpgtdQRibkmbQk/Tricolor-Catalog-Copy?node-id=7442%3A1 1. После заполнения и отправки формы, по центру экрана выходила плашка с надписью "Спасибо! Ваша заявка принята, в ближайшее время с Вами свяжется наш ...

    Дизайн сайтаFigmaКарточки товаров
    Дизайн сайтов35 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Программирование

    Сайт tricolor-full-hd.tv, движок ModX. Задачи: 1. Есть шаблон «Спутниковое телевидиние», например, страница http://tricolor-full-hd.tv/ekaterinburg-diler/. Сайт будет работать на много регионов, этот шаблон будет использован примерно 60-70 раз на различные регионы. На ней расположены вкладки: Инфо о ...

    MODX
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Редизайн сайта с внедрением на сайте

    Есть сайт tricolor-full-hd.tv. Изменить и внедрить следующее: Главная: 1. Верхняя полоска разноцветная – сделать синей однотонной 2. Поменять логотип справа на логотип Триколор ТВ. Логотип имеется в векторе, его необходимо немного переделать, оригинал должен быть таким же как на http://tricolor.tv/channels ...

    Дизайн сайтаРедизайн сайта
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Небольшие правки в дизайне

    Есть сайт telemega.ru 1. В шапке "Другой город" сделать шрифт тонким. Также сам блок с адресом спустить немного вниз(расстояние между блоком адрес и время работы должно быть такое же как между время работы и Обратный звонок). 2. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Небольшие правки в дизайне

    Есть сайт http://telemega.ru/. Необходимо сделать следующее: 1. Шапка, есть 3 столбца слева-направо: Логотип - Телефоны, Часы работы, Обратный звонок - Соц.закладки, Тел техподдержки, Адрес. Необходимо сделать так: Логотип - Телефон, Тел техподдержки, Адрес - Соц.закладки, Часы ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад
Отзывы фрилансеров
by_frenki_MALCOV
Артем 
33 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Небольшие правки в дизайне
Отличный заказчик!
Все хорошо, быстро и качественно!
Ответный отзыв