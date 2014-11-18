Небольшие правки в дизайне

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Завершен8 заявок182 просмотра

Есть сайт telemega.ru

1. В шапке "Другой город" сделать шрифт тонким. Также сам блок с адресом спустить немного вниз(расстояние между блоком адрес и время работы должно быть такое же как между время работы и Обратный звонок).

2. Шаблон Триколор ТВ, Телекарта, НТВ Плюс, Континент ТВ, Радуга ТВ(основные):

а) Вкладки сделать слева-направо: Инфо о проекте - Комплекты оборудования - Каналы и тарифы - Полезная информация

б) Иконки: для Инфо о проекте оставить прежней, для Каналы и тарифы - сделать такую же как и на шаблоне Триколор ТВ-город(пример Триколор ТВ Екатеринбург в папке "Где купить"), для Комплекты оборудования - можно взять иконку "Схемы подключения.Оборудование", для Полезная информация - (тут не могу придумать, подберите что-нибудь подходящее).

в) Вкладку "Комплекты оборудования" взять за основу вкладку "Схемы подключения.Оборудование", там есть разворачивающаяся инфа: триколор тв на 1, 2 и 3 телевизора. Иконки заменить на 1 телевизор, 2 телевизора и 3 телевизора(какие применяются в шаблоне Триколор ТВ город - на 3 надо дорисовать).

3. Вкладка "Каналы и тарифы" для Шаблонов Триколор ТВ общий и Триколор ТВ - город одинаковы. На них надо поменять иконки:Пакет Базовый(подобрать), Пакет Максимум(подобрать), Доп.пакеты(подобрать) и Радиопакет(можно какой-нибудь магнитофон или подобрать).

4. Сделать шаблоны Телекарта-город, НТВ Плюс-город по аналогии с Триколор ТВ-город.

а) На вкладках Телекарта-город вместо "Триколор ТВ на 1 ТВ" и "Триколор ТВ на 2 ТВ" сделать "Комплект Телекарта SD" (иконку сделать SD) и "Комплект Телекарта HD" (иконку сделать HD).

б) На вкладках Телекарта-город вместо "Триколор ТВ на 1 ТВ" и "Триколор ТВ на 2 ТВ" сделать "НТВ Плюс на 1 ТВ" и "НТВ Плюс на 2 ТВ" (иконки 1 телевизор и 2 телевизора).

в)Разместить вновь созданные страницы в Где купить-Спутниковое телевидение Екатеринбург.

5. а)В вкладке "Каналы и тарифы" Телекарта(соответственнно и Телекарта-город) заменить иконки: Бесплатные каналы(можно как на Базовом Триколор ТВ), Пакет Стандарт(подобрать), Доп Пакеты (можно как на Доп пакеты Триколор ТВ).

б) В вкладке "Каналы и тарифы" НТВ Плюс(соответственнно и НТВ Плюс-город) заменить иконки:Пакет Лайт(подобрать), Доп.пакеты(можно как на Триколор ТВ), Самостоятельные пакеты(подобрать).

в) В вкладке "Каналы и тарифы" Континент ТВ заменить иконки: Бесплатные каналы(можно как на Базовом Триколор ТВ), Пакет Безлимитный(можно поставить знак бесконечности), Доп Пакеты (можно как на Доп пакеты Триколор ТВ).

г)В вкладке "Каналы и тарифы" Радуга ТВ заменить иконки: Пакеты Базовый, Отличный, Общероссийский, Доступный - подобрать.

6. Создать картинку комплекта Триколор ТВ на 2 ТВ на основе уже имеющейся картинки, расположенной на сайте вверху страницы Триколор ТВ. (поменять картинку приставки - новая картинка приставки имеется).

7. Переделать схему подключения Триколор ТВ на 2 телевизора(кабель №2 также как и первый кабель будет заходить в ресивер 1(его надо будет переименовать в "Ресивер-Сервер"), и с этого ресивера № 1 пойдет еще один кабель(его надо будет обозвать "Кабель UTP" с выноской стрелки), ресивер №2 обозвать "Ресивер-Клиент". (Исходник в корале имеется).

11 лет назад
telemegaru
Александр 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
2 дня
Все хорошо, быстро и качественно!
Отличный заказчик!

Заявки фрилансеров

by_frenki_MALCOV
Артем 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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