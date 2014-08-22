Макет сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт10 заявок178 просмотров

Нарисовать или подобрать картинки высокого разрешения для главной страницы сайта, то что нужно прикладываю во вложении, это ориентир, можно точно такую же ,можно похожую.Тематика-космос.Нужен псд со всеми подписанными слоями ан выходе, так как на сайте будет параллакс в итоге.

11 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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