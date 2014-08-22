Макет сайта

Нарисовать или подобрать картинки высокого разрешения для главной страницы сайта, то что нужно прикладываю во вложении, это ориентир, можно точно такую же ,можно похожую.Тематика-космос.Нужен псд со всеми подписанными слоями ан выходе, так как на сайте будет параллакс в итоге.