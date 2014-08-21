Здравствуйте! Требуется разработать лаконичный дизайн для сайта-визитки. ТЗ во вложении Срок - 4 дня. Стоимость указана в у.е. = 30 р.
Разработать дизайн сайта
Приветствую всех дизайнеров.
Нужно разработать дизайн корпоративного сайта для компании, занимающейся установкой систем связи, систем безопасности (видео и охранное наблюдение и т.д.), климатических систем и систем автоматизации (турникеты и др).
Старый сайт компании: http://goo.gl/lIoliG
1. Описание проекта.
• Цель сайта – поиск новых клиентов, увеличение продаж на услуги компании через обратную связь на сайте (письменное сообщение/обратный звонок).
Дополнительные задачи – формирование образа компании, как «надежного партнера» в глазах потенциальных клиентов. Создание лояльной аудитории. Информационная поддержка клиентов.
• Целевая аудитория:
В первую очередь, руководители (и первые лица) коммерческих компаний среднего и крупного бизнеса, гос. структур Казахстана.
В меньшей степени физ. лица (частные лица).
• Действие, которое должен совершить клиент: после ознакомления с сайтом – оставить заявку, заполнив форму «бесплатная консультация» (или заказать обратный звонок).
2. Описание функциональности и технических требований.
• Корпоративного стиля у компании нет. Можно использовать логотип, указанный в прототипе (вышлем в векторе исполнителю). Соответственно, логотип компании должен идеально соответствовать дизайну сайта.
• Прототип дается как примерное ТЗ, ориентируйтесь только на его структуру и размещение блоков. Примите во внимание, что текст в макете должен соответствовать тексту из прототипа (на главной и на внутренних страницах).
• Внешний вид формы «бесплатная консультация» (на внутренних страницах) может быть разных видов, на Ваше усмотрение согласно выбранному стилю сайта.
• Все иконки Вы прорисовываете самостоятельно (не плагиат, а именно создание уникальных иконок).
3. Требования к исполнителю:
Нам нужен фрилансер, студии проходят мимо.
4. Взаиморасчеты:
Оплата производится через qiwi, unistream, contact после выполнения всех правок.
ВНИМАНИЕ:
Пожалуйста, ознакомьтесь с прототипом (скачать – запустить файл index.html) и огласите сроки выполнения работ.
Благодарю и жду ваших откликов.
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