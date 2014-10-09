Дизайн сайта оконщиков качественный и продающий

Здравствуйте коллеги,

требуется создать дизайн сайта компании, которая занимается продажей и установкой пластиковых окон.

Дизайн должен быть индивидуальным, эксклюзивным, оригинальным, современным (сайт не должен стать очередным безликим клоном коих уже очень много на эту тематику).

Нам нужен опытный веб-дизайнер, который может создавать свое и новое (а не только компоновать картинки), а также знает и понимает как сайт продает, как пользователь его использует и как движется по сайту (как его вести по сайту и как заставить купить/позвонить).

Нужно будет подготовить техническое задание и создать:

- главную страницу сайта,

- внутренних страниц 3-5,

- всплывающих форм 3-4.

В течение всего времени работы над проектом необходимо постоянно быть на связи в скайп, соблюдать сроки.