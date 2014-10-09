Дизайн сайта оконщиков качественный и продающий

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен28 заявок346 просмотров

Здравствуйте коллеги,

требуется создать дизайн сайта компании, которая занимается продажей и установкой пластиковых окон.

Дизайн должен быть индивидуальным, эксклюзивным, оригинальным, современным (сайт не должен стать очередным безликим клоном коих уже очень много на эту тематику).

Нам нужен опытный веб-дизайнер, который может создавать свое и новое (а не только компоновать картинки), а также знает и понимает как сайт продает, как пользователь его использует и как движется по сайту (как его вести по сайту и как заставить купить/позвонить).

Нужно будет подготовить техническое задание и создать:

- главную страницу сайта,

- внутренних страниц 3-5,

- всплывающих форм 3-4.

В течение всего времени работы над проектом необходимо постоянно быть на связи в скайп, соблюдать сроки.

11 лет назад
asap
64 года
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад
$450
7 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Отлично посотрудничали! Все замечания были очень адекватными, правки быстро приняты, оплата сразу!

Заявки фрилансеров

Screamer84
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
11 лет назад

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