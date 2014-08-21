Дизайн сайта-визитки

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт33 заявки358 просмотров

Здравствуйте!

Требуется разработать лаконичный дизайн для сайта-визитки.

ТЗ во вложении

Срок - 4 дня.

Стоимость указана в у.е. = 30 р.

11 лет назад
Zody
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка дизайна страницы под имеющийся стиль

    $50

    Требуется дизайнер который сможет разработать креативный, стильный дизайн страницы используя общую стилистику сайта, + куча мелких доработок-изменений текущего дизайна. Если дизайн устроит то дополнительные проект по разработке некоторых разделов этого сайта. ...

    Дизайн сайтов18 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн Landing page

    ТРЕБОВАНИЯ Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога. Требования к исполнителю: Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра на ...

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработать макет сайта

    Есть примерное понимание того что должно получиться в итоге, но окончательного ТЗ сформировать не могу, а по сему нужно быть готовым к многосичленным правкам.

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Изменить шаблон страницы (Джумла)

    $10

    Со страницы http://gingerfitness.by/raspisanie.html нужно убрать правую колонку с новостями и проч из шаблона, чтобы расширить поле для контента и поместить расписание занятий на всю ширину (не влезает) 350 р

    Joomla
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Реализация дачных домов, 9 шт.

    Для сайта нужна реализация 9 домов. Есть конкретные проекты домов с которых и нужно сделать копии. Приложил в архиве. Так как источники разные, нужно всё выполнить в едином стиле, заодно обезопасив ...

    Дизайн сайтов3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задачи для веб-дизайнера

    $60

    1. На сайте newsid.ru/opt/ будет представлен ассортимент товаров: часы джишок, часы айсвоч, браслет повер баланс, ультразвуковые зубные щетки, утюги-отпариватели, пояс абжимник, корректор осанки, часы ирон-самурай. Для этих товаров нужны картинки. Они должны ...

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайн меню сайта

    Требуется создать дизайн вертикального меню сайта - ДверТоргъ.рф Нужно красивое, стильное и самое главное - удобное и привлекательное для посетителей. Сайты, которые нравятся - http://dveri.com/ http://dvericom.ru/ ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад