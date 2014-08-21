Дизайн Landing page

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Закрыт20 заявок192 просмотра

ТРЕБОВАНИЯ

Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога.

Требования к исполнителю:

Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра на мобильных устройствах .

ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.

Тексты для лендинга есть. Нужно подобрать картинки под заголовки статей.

Отвечу только приславшим примеры работ!

11 лет назад
tamarai
Тамара 
44 года
11 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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