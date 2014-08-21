Есть примерное понимание того что должно получиться в итоге, но окончательного ТЗ сформировать не могу, а по сему нужно быть готовым к многосичленным правкам.
Дизайн Landing page
ТРЕБОВАНИЯ
Создание дизайна для одностраничного сайта для психолога.
Требования к исполнителю:
Результат: два файла PSD и JPEG в достаточном разрешении для дальнейшей соответствующей работы, оптимизированного для просмотра на мобильных устройствах .
ВАЖНО! Во избежание недоразумений, просьба давать на утверждение промежуточные результаты.
Тексты для лендинга есть. Нужно подобрать картинки под заголовки статей.
Отвечу только приславшим примеры работ!
Заявки фрилансеров
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