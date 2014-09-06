Создать логотип сайта

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен8 заявок164 просмотра

Создать логотип сайта- купонника . Вписать в логотип имя сайта vitrinaskidok.ru.

11 лет назад
kobenko11
Елена 
59 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
С Игорем работать легко. Быстро находит хорошее решение. Работой довольна. Рекомендую!
Елена как заказчик очень хороший человек. правильно была поставлена задача! Что меня больше всего поразило, то что она вошла в мое положение так как я не вложился в срок! Рекомендую! буду рад сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

ford-focus2004
Игорь 
31 год
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

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