Для сайта нужна реализация 9 домов. Есть конкретные проекты домов с которых и нужно сделать копии. Приложил в архиве. Так как источники разные, нужно всё выполнить в едином стиле, заодно обезопасив ...
Создать логотип сайта
Создать логотип сайта- купонника . Вписать в логотип имя сайта vitrinaskidok.ru.
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