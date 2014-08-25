Нарисовать шапку сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен20 заявок286 просмотров

На основе имеющегося дизайна нарисовать шапку для сайта: http://luksadomo.ru/

Сайт предлагает услуги создания элитных внутренних интерьеров квартир, офисов, домов из ценных пород дерева и кованых элементов.

Текущий дизайн будет изменен и будет почти полностью копировать другой сайт компании (прикрепил, отсюда берите цветовую гамму): зеленый, коричневый, текстура массива дерева.

Пожелания:

1. шапка невысокая

2. акцент на массив дерева

3. основа, желательно, какой-нибудь крупный элемент интерьера из массива

В шапке:

1. Оставьте место для логотипа (прикрепляю png, исполнителью предоставлю исходник).

2. Обозначьте место иконок соцсетей (VK, FB, Twitter, Instagram)

3. Место для контактов:

- Телефон 1 шт.

- Адрес в 2 строки

- email

- Время работы

В отзыве сразу указывайте СТОИМОСТЬ и СРОК исполнения

11 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

ninamalina
Нина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад
$10
1 день
Нина, очень хороший дизайнер и работник, отлично понимающий поставленные задачи. Результат выполненной работы очень понравился. Рекомендую!
Отличный заказчик. Четко ставит цели. На связи. Работает по предоплате.

Заявки фрилансеров

ninamalina
Нина 
38 лет
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
8 отзывов(-1)
11 лет назад

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