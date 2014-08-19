Срочная задача для технического дизайнера

Добрый день.

Ищу технического дизайнера, который специализируется на создании сложных реалистичных коллажей.

Требуется выбрать несколько фотографий из фотобанка (предварительно согласовав их с заказчиком) и встроить в них продукцию клиента - уличная пластиковая мебель (столы, стулья), а также кухонная утварь. Сделать нужно таким образом, чтобы смотрелось это естественно и привлекательно.

Нужно 2-3 коллажа размером 700x280. Нужно сегодня. В заявке, пожалуйста, указывайте цену за один коллаж и примеры работ. "Я могу, я попробую" не принимается. Изображения изделий будут предоставлены в хорошем качествен на белом фоне.

Пример: http://ru.depositphotos.com/14202259/stock-photo-outdoor-cafe.html?sst=60&sqc=111&sqm=10603&sq=2z7rr5 - берем эту фотку (может быть другая, предложенная вами) и заменяем столы и стулья этими: http://www.avangardplastik.ru/mebel/stoly-decor/ http://www.avangardplastik.ru/mebel/kresla-taburet/ - задача не для домохозяек, размещающих птичек на фоне голубого неба.