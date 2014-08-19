построенные две посадочные страницы m.vash-b.com/brilliant m.vash-b.com/diamond нужно адаптировать графику под мобильную версию iphone с 4. и галакси. прошу писать сроки и стоимость.
Дорисовать на полках предметы
Нарисовать дизайн шапки сайта:
на каждый сезон года дорисовать на полке:
весна: веточки вербы, весенние цветы, мотивы...
лето: горшочки с зеленью, например, или пучки зелени
осень: осенние листья в букетике, грибы на нитке напрмиер
зима: новогодняя гирлянда , шары и снежинки
ПРОСЬБА В ОТВЕТАХ ПИСАТЬ ЦЕНЫ И СРОКИ
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