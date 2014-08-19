Дорисовать на полках предметы

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок178 просмотров

Нарисовать дизайн шапки сайта:

на каждый сезон года дорисовать на полке:

весна: веточки вербы, весенние цветы, мотивы...

лето: горшочки с зеленью, например, или пучки зелени

осень: осенние листья в букетике, грибы на нитке напрмиер

зима: новогодняя гирлянда , шары и снежинки

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11 лет назад
webdeluxe
29 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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