Нужно просто написать фразу шрифтом Zapfino

Добрый день!

Работа довольно простая - требуется на ватмане распечатать одно слово - наименование компании.

Нужно слово на латинице - iProjects - написать шрифтом Zapfino чтобы при распечатке это слово занимало весь ватман и при этом не пикселизировалось, т.е. чтобы было четким.

Просто нужен фотошоп с таким шрифтом и все.

Бюджет работ - 5$.