Добрый день! Нужна доделать меню на сайте love-sims.ru , то есть нужно чтобы под категории выпадали вниз и в бок вот пример http://sperling.com/examples/menuh/ меню уже готовое на сайте нужна тока доработка поэтому бюджет ...
Дизайн лэндинг 2
ВАЖНО!
Нужен только дизайн без верстки!
Пишите сумму обязательно в заявке.
Работаем без предоплаты.
В процессе возможны доработки макета.
Если у Вас будут предложения по улучшению макета - это хорошо, будем обсуждать!
В приложении нарисованный нами макет
Будем реконструировать существующий макет, который создан с помощью конструктора - http://holodveri.ru/. На этом сайте, в общем-то, представлена вся выжимка информации – ее нужно рассредоточить по блокам или оформить как-то иначе не потеряв при этом смысл и логику.
• Нужен современный не перегруженный дизайн
• Желательно использовать не более 3 базовых цветов, чтобы дизайн получился строгим.
• Хотели бы использовать анимации или какие-то фишки, не настаиваю, но хорошо бы.
• Стрелочка возврата в начало страницы – должна присутствовать.
•Каруселька (или витрина) – одна большая картинка, а по бокам следующие картинки, каруселькой (как нарисовано на макете, только не 5 может, а 3 картинки будут видны может быть). При нажатии на картинку будет открываться всплывающее окошко с фото, небольшим описанием и с формой.
•Преимущества и проблемы – 5 основных проблем – эти пункты сделать бы тематичными, чтобы подходили по смыслу к тексту.
•Форма КП – на макете она везде одинакова, но хорошо бы ее заточить под разные потребности…тут пример разнообразия форм – http://implant5.ru/
•Под формой аккуратно и красиво – “* Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам и организациям”.
•Карта – Внизу сайта можно было бы нарисовать карту России и на ней поставить несколько точек (в городах миллионниках например).
Что нравится:
http://futurum-fractal.com/a/ - тут есть:
классная схема как мы работаем
фон фотографией, который прокручивается
галерейка с фотографиями, каруселькой
Кнопочки хорошие - http://ruseller.com/lessons/les1541/demo/index.html
В целом - http://ar.pirogov.ru/
http://htmlstyle.ru/engines/a/
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