Дизайн лэндинг 2

ВАЖНО!

Нужен только дизайн без верстки!

Пишите сумму обязательно в заявке.

Работаем без предоплаты.

В процессе возможны доработки макета.

Если у Вас будут предложения по улучшению макета - это хорошо, будем обсуждать!

В приложении нарисованный нами макет

Будем реконструировать существующий макет, который создан с помощью конструктора - http://holodveri.ru/. На этом сайте, в общем-то, представлена вся выжимка информации – ее нужно рассредоточить по блокам или оформить как-то иначе не потеряв при этом смысл и логику.

• Нужен современный не перегруженный дизайн

• Желательно использовать не более 3 базовых цветов, чтобы дизайн получился строгим.

• Хотели бы использовать анимации или какие-то фишки, не настаиваю, но хорошо бы.

• Стрелочка возврата в начало страницы – должна присутствовать.

•Каруселька (или витрина) – одна большая картинка, а по бокам следующие картинки, каруселькой (как нарисовано на макете, только не 5 может, а 3 картинки будут видны может быть). При нажатии на картинку будет открываться всплывающее окошко с фото, небольшим описанием и с формой.

•Преимущества и проблемы – 5 основных проблем – эти пункты сделать бы тематичными, чтобы подходили по смыслу к тексту.

•Форма КП – на макете она везде одинакова, но хорошо бы ее заточить под разные потребности…тут пример разнообразия форм – http://implant5.ru/

•Под формой аккуратно и красиво – “* Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам и организациям”.

•Карта – Внизу сайта можно было бы нарисовать карту России и на ней поставить несколько точек (в городах миллионниках например).

Что нравится:

http://futurum-fractal.com/a/ - тут есть:

классная схема как мы работаем

фон фотографией, который прокручивается

галерейка с фотографиями, каруселькой

Кнопочки хорошие - http://ruseller.com/lessons/les1541/demo/index.html

В целом - http://ar.pirogov.ru/

http://turbomuse.ru/

http://marketingpage.ru/

http://htmlstyle.ru/engines/a/

http://mokselle-dev.ru/altai/a/