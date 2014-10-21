Дизайн лэндинг 2

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен24 заявки295 просмотров

ВАЖНО!

Нужен только дизайн без верстки!

Пишите сумму обязательно в заявке.

Работаем без предоплаты.

В процессе возможны доработки макета.

Если у Вас будут предложения по улучшению макета - это хорошо, будем обсуждать!

В приложении нарисованный нами макет

Будем реконструировать существующий макет, который создан с помощью конструктора - http://holodveri.ru/. На этом сайте, в общем-то, представлена вся выжимка информации – ее нужно рассредоточить по блокам или оформить как-то иначе не потеряв при этом смысл и логику.

• Нужен современный не перегруженный дизайн

• Желательно использовать не более 3 базовых цветов, чтобы дизайн получился строгим.

• Хотели бы использовать анимации или какие-то фишки, не настаиваю, но хорошо бы.

• Стрелочка возврата в начало страницы – должна присутствовать.

•Каруселька (или витрина) – одна большая картинка, а по бокам следующие картинки, каруселькой (как нарисовано на макете, только не 5 может, а 3 картинки будут видны может быть). При нажатии на картинку будет открываться всплывающее окошко с фото, небольшим описанием и с формой.

•Преимущества и проблемы – 5 основных проблем – эти пункты сделать бы тематичными, чтобы подходили по смыслу к тексту.

•Форма КП – на макете она везде одинакова, но хорошо бы ее заточить под разные потребности…тут пример разнообразия форм – http://implant5.ru/

•Под формой аккуратно и красиво – “* Ваши данные никогда не будут переданы третьим лицам и организациям”.

•Карта – Внизу сайта можно было бы нарисовать карту России и на ней поставить несколько точек (в городах миллионниках например).

Что нравится:

http://futurum-fractal.com/a/ - тут есть:

классная схема как мы работаем

фон фотографией, который прокручивается

галерейка с фотографиями, каруселькой

Кнопочки хорошие - http://ruseller.com/lessons/les1541/demo/index.html

В целом - http://ar.pirogov.ru/

http://turbomuse.ru/

http://marketingpage.ru/

http://htmlstyle.ru/engines/a/

http://mokselle-dev.ru/altai/a/

11 лет назад
feam
48 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
$100
4 дня
Хорошая работа!
Приятно было иметь дело!

Заявки фрилансеров

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
день назад
11 лет назад
ТОП-10
Дизайн сайтов

  • Похожие заказы

  • Доделать меню

    $5

    Добрый день! Нужна доделать меню на сайте love-sims.ru , то есть нужно чтобы под категории выпадали вниз и в бок вот пример http://sperling.com/examples/menuh/ меню уже готовое на сайте нужна тока доработка поэтому бюджет ...

    Дизайн сайтовнет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание прототипа в Axure

    Создается новый пользовательский раздел на сайте http://1000.menu/ , Необходимо создать прототип страниц вновь создаваемого нового раздела сайта в Axure Приветствуется работа через fairplay Мы очень серьезно относимся к работе и всегда ...

    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет почтовой рассылки и визитка

    $20

    Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина. psd-файлы главной страницы сайта и лого есть. ...

    HTML
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Косметический редизайн сайта

    Необходим косметический редизайн сайта http://fortadomo.ru/. Предполагается, что это временный вариант, поэтому "хотелок" не будет, правки только при наличии видимых косяков. Общие пожелания: * цветовая гамма сочетающаяся с логотипом: теплый зеленый + ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать дизайн карточки товара и сетки товаров

    $50

    Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нам для нашего интернет-магазина нужно разработать дизайн карточки товара. Ссылку на сайт дам. Обсудим нюансы и что должно присутствовать. В сетке товаров ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Дизайн интернет-магазина медицинские изделия

    $120

    Требуется разработать дизайн сайта а точнее 3-х страниц (Главной и двух внутренних) для компании SKY. Профиль деятельности – продажа товаров медицинского назначения (шприцы, перчатки…). Тип создаваемого сайта Интернет-магазин. Подробнее ...

    Дизайн сайтов39 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Интернет магазин

    $100

    Данный сайт предполагает продажу товаров - первоначально наушники и аксессуары к ним, в дальнейшем предусмотреть расширение ассортимента за счет другой электроники. Каталог подразделен по видам наушников: мониторные, накладные, вакуумные и т.д., а также ...

    Дизайн сайтов31 заявка
    Закрыт
    11 лет назад