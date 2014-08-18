Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина. psd-файлы главной страницы сайта и лого есть. ...
Создание прототипа в Axure
Создается новый пользовательский раздел на сайте http://1000.menu/ ,
Необходимо создать прототип страниц вновь создаваемого нового раздела сайта в Axure
Приветствуется работа через fairplay
Мы очень серьезно относимся к работе и всегда выполняем взятые на себя обязательства.
Наш BL можно посмотреть здесь: https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=090073767259
Обязательные требования:
От вас обязательно примеры работ и цену за эти работы. После это высылаю ТЗ, уточняем цену и сроки.
Обсуждения работ по скайпу голосом.
Оплата WMR .
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