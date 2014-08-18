Создание прототипа в Axure

Создается новый пользовательский раздел на сайте http://1000.menu/ ,

Необходимо создать прототип страниц вновь создаваемого нового раздела сайта в Axure

Приветствуется работа через fairplay

Мы очень серьезно относимся к работе и всегда выполняем взятые на себя обязательства.

Наш BL можно посмотреть здесь: https://passport.webmoney.ru/asp/certView.asp?wmid=090073767259

Обязательные требования:

От вас обязательно примеры работ и цену за эти работы. После это высылаю ТЗ, уточняем цену и сроки.

Обсуждения работ по скайпу голосом.

Оплата WMR .