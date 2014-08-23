Необходим косметический редизайн сайта http://fortadomo.ru/. Предполагается, что это временный вариант, поэтому "хотелок" не будет, правки только при наличии видимых косяков. Общие пожелания: * цветовая гамма сочетающаяся с логотипом: теплый зеленый + ...
Макет почтовой рассылки и визитка
Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина.
psd-файлы главной страницы сайта и лого есть.
На выходе: html-макет рассылки и psd-файл визитной карточки.
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