Макет почтовой рассылки и визитка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок195 просмотров

Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина.

psd-файлы главной страницы сайта и лого есть.

На выходе: html-макет рассылки и psd-файл визитной карточки.

HTML
11 лет назад
sman13
Антон 
49 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад
$35
2 дня
Очень приятно было сотрудничать с командой. Минимум флуда, максимум профессионализма. Буду обращаться еще.
Хороший Заказчик! Предоставил интересный проект, с четко поставленной задачей и сроком - лишенным всякой "горячки". Оплата без проблем и каких-либо задержек. Только положительные впечатления от работы. Рекомендуем!

Заявки фрилансеров

DH-Group
48 лет
17 лет в сервисе
Был
месяц назад
11 лет назад

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