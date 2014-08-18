Интернет магазин

Данный сайт предполагает продажу товаров - первоначально наушники и аксессуары к ним, в дальнейшем предусмотреть расширение ассортимента за счет другой электроники.

Каталог подразделен по видам наушников: мониторные, накладные, вакуумные и т.д., а также гарнитуры и аксессуары.

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Цвета не яркие, но контрастные, не использовать бирюзовый цвет.