Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нам для нашего интернет-магазина нужно разработать дизайн карточки товара. Ссылку на сайт дам. Обсудим нюансы и что должно присутствовать. В сетке товаров ...
Косметический редизайн сайта
Необходим косметический редизайн сайта http://fortadomo.ru/. Предполагается, что это временный вариант, поэтому "хотелок" не будет, правки только при наличии видимых косяков.
Общие пожелания:
* цветовая гамма сочетающаяся с логотипом: теплый зеленый + массив дерева
* экономичность - избегать массивных, больших элементов
* при этом сохранить читабельность элементов
Структура сайта сохранится, требуется:
0. Подложка светлая мотононная или мелкая текстура.
1. Шапка сайта (изменился логотип, прикрепил)
- вписать новый логотип
- графически обозначить тематику (входные, межкомнатные, технические двери, дверная фурнитура), для изображения дверей используйте красивые модели на сайте; не используйте заезженные клипарты людей.
- выделить место под читабельные контакты:
-- 1 телефон
-- 1 адрес: 2 строки
2. Верхнее меню - пункты меню сохранятся. "ГДЕ КУПИТЬ" - выделите. Отрисуйте:
- обычный пункт меню
- при наведении мышью
- выпадающий второй уровень
- активный
3. Левое меню меню - пункты меню сохранятся. Отрисуйте:
- обычный пункт меню
- при наведении мышью
- выпадающий второй уровень
- активный
4. Блок "Производители" - косметически изменить подогнать под концепцию.
5. Подвал. Элементы сохранятся, изменится логтип.
Работу предоставьте в PSD, в формате пригодном для дальнейшей работы верстальщика.
от вас в отклике на заказ СТОИМОСТЬ и СРОКИ.
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