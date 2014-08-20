Косметический редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен6 заявок165 просмотров

Необходим косметический редизайн сайта http://fortadomo.ru/. Предполагается, что это временный вариант, поэтому "хотелок" не будет, правки только при наличии видимых косяков.

Общие пожелания:

* цветовая гамма сочетающаяся с логотипом: теплый зеленый + массив дерева

* экономичность - избегать массивных, больших элементов

* при этом сохранить читабельность элементов

Структура сайта сохранится, требуется:

0. Подложка светлая мотононная или мелкая текстура.

1. Шапка сайта (изменился логотип, прикрепил)

- вписать новый логотип

- графически обозначить тематику (входные, межкомнатные, технические двери, дверная фурнитура), для изображения дверей используйте красивые модели на сайте; не используйте заезженные клипарты людей.

- выделить место под читабельные контакты:

-- 1 телефон

-- email

-- 1 адрес: 2 строки

2. Верхнее меню - пункты меню сохранятся. "ГДЕ КУПИТЬ" - выделите. Отрисуйте:

- обычный пункт меню

- при наведении мышью

- выпадающий второй уровень

- активный

3. Левое меню меню - пункты меню сохранятся. Отрисуйте:

- обычный пункт меню

- при наведении мышью

- выпадающий второй уровень

- активный

4. Блок "Производители" - косметически изменить подогнать под концепцию.

5. Подвал. Элементы сохранятся, изменится логтип.

Работу предоставьте в PSD, в формате пригодном для дальнейшей работы верстальщика.

от вас в отклике на заказ СТОИМОСТЬ и СРОКИ.

11 лет назад
shivan
Иван 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад
$70
3 дня
Рекомендую, Андрея, как толкового дизайнера.
Был рад сотрудничеству. Чётко поставленная задача. Оплата вовремя. Буду рад ещё поработать.

Заявки фрилансеров

sosed
35 лет
18 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 лет назад

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