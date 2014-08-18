Дизайн интернет-магазина медицинские изделия

$120
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт39 заявок212 просмотров

Требуется разработать дизайн сайта а точнее 3-х страниц (Главной и двух внутренних) для компании SKY. Профиль деятельности – продажа товаров медицинского назначения (шприцы, перчатки…). Тип создаваемого сайта Интернет-магазин.

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11 лет назад
nack
33 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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