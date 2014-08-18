Нужен простой элементарный НЕДОРОГОЙ лэндинг (html) с формой подписки и с установкой на ВордПресс. Требований к дизайну нет, цветовая гамма - светлые тона.
Дизайн интернет-магазина медицинские изделия
Требуется разработать дизайн сайта а точнее 3-х страниц (Главной и двух внутренних) для компании SKY. Профиль деятельности – продажа товаров медицинского назначения (шприцы, перчатки…). Тип создаваемого сайта Интернет-магазин.
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