Landing page.

$14
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт11 заявок213 просмотров

Здравствуйте

Нужно сделать 2 варианта дизайна верхней части landing page. То есть практически только начало страницы, которое будет видно на экране при открытии. Нижнюю часть делать не надо.

Бюджет 500р.

11 лет назад
zuich
Юрий 
56 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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