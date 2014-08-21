ВАЖНО! Нужен только дизайн без верстки! Пишите сумму обязательно в заявке. Работаем без предоплаты. В процессе возможны доработки макета. Если у Вас будут предложения по улучшению макета - это хорошо, ...
Необходимо выполнить редизайн сайта
Энергетической компании требуется небольшая доработка в оформлении сайта, а также некоторых вкладок меню.
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