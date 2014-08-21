Необходимо выполнить редизайн сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен19 заявок257 просмотров

Энергетической компании требуется небольшая доработка в оформлении сайта, а также некоторых вкладок меню.

11 лет назад
zakaz-energy
Сергей 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

borisign
Борис 
31 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад
$15
2 дня
Прекрасный исполнитель! всем рекомендую!!! если можно было бы,то поставил сроки не 5,а 10 звездочек) т.к. все выполнено раньше оговоренного срока. отличная коммуникация,приятен в общении,пунктуален,аккуратен. Спасибо большое! Еще обязательно поработаем.
Отлично поработали, Сергей понятно ставит задачу и подробно описывает правки. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

borisign
Борис 
31 год
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
11 лет назад

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