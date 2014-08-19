Есть сайт компании zigm. www.zigm.ru Нужно улучшить его дизайн (не переделывать его весь), придумать новые цветовые решения, загрузить новые картинки в слайдер, добавить новую информацию.
Дизайн сайта для ААА ММОРПГ игры
Требуется разработать дизайн сайта для игры похожей на http://worldoftanks.ru/ .
Уровень выполнения работы должен быть аналогичным - высоким.
1. Должен быть фоновый баннер, как это принято на сайтах онлайн-игр.
2. Главное меню должно содержать разделы: Главная, Об игре (выпадающее меню: Загрузка, Новичку, Полное руководство, Список изменений), Магазин (Игровая валюта, История), Сообщество (Форум), Медиа (Арт, Видео)
+Предусмотреть место и возможность добавления новых разделов.
3. Переключатель языка RU/EN.
4. Под меню должен располагаться небольшой баннер для рекламы внутриигровых товаров и других разделов сайта.
5. Под баннером располагаются игровые новости.
6. Справа должна быть колонка для статистики серверов, "горячих" обсуждений на форуме, 1-2 баннера размером ~240x240 пикс, штуки 4 размером 240x100, опрос, ссылки на сообщества в соц сетях и предусмотреть ссылку на канал youtube.
7. Внизу страницы должны располагаться важные пункты меню, не вошедшие в главное меню.
Так же как у варгейминг должны быть разделы и подпункты меню.
8. На одной строке с нижним меню должны располагаться логотипы компании разработчика и логотипы используемых технологий, а также ссылки на "Пользовательское соглашение" и "Политика конфиденциальности", надпись "© 2014 Company. Все права защищены.
Powered by Unreal Engine 4™ © 12+.
9. Цветовая гамма сайта: Предпочтительно темная, на ней эффектно смотрится почти любая графика и особенно спецэффекты вроде молний итд.
10. куда-то требуется приспособить меню/ссылку на авторизацию.
Цену и срок выполнения работы пишите пожалуйста для главной и каждой второй страницы отдельно.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт11 лет назад
- $5
Добрый день! Работа довольно простая - требуется на ватмане распечатать одно слово - наименование компании. Нужно слово на латинице - iProjects - написать шрифтом Zapfino чтобы при распечатке это слово занимало весь ватман ...Дизайн сайтов13 заявокЗакрыт11 лет назад
Энергетической компании требуется небольшая доработка в оформлении сайта, а также некоторых вкладок меню.Завершен11 лет назад
- $14
Здравствуйте Нужно сделать 2 варианта дизайна верхней части landing page. То есть практически только начало страницы, которое будет видно на экране при открытии. Нижнюю часть делать не надо. Бюджет 500р.Дизайн сайтов11 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
ВАЖНО! Нужен только дизайн без верстки! Пишите сумму обязательно в заявке. Работаем без предоплаты. В процессе возможны доработки макета. Если у Вас будут предложения по улучшению макета - это хорошо, ...Завершен11 лет назад
- $5
Добрый день! Нужна доделать меню на сайте love-sims.ru , то есть нужно чтобы под категории выпадали вниз и в бок вот пример http://sperling.com/examples/menuh/ меню уже готовое на сайте нужна тока доработка поэтому бюджет ...Дизайн сайтовнет заявокЗакрыт11 лет назад
Создается новый пользовательский раздел на сайте http://1000.menu/ , Необходимо создать прототип страниц вновь создаваемого нового раздела сайта в Axure Приветствуется работа через fairplay Мы очень серьезно относимся к работе и всегда ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходимо разработать дизайн и макет почтовой рассылки (похожий на главную страницу сайта) и дизайн визитной карточки по уже готовому дизайну и логотипу сайта интернет-магазина. psd-файлы главной страницы сайта и лого есть. ...Завершен11 лет назад
Необходим косметический редизайн сайта http://fortadomo.ru/. Предполагается, что это временный вариант, поэтому "хотелок" не будет, правки только при наличии видимых косяков. Общие пожелания: * цветовая гамма сочетающаяся с логотипом: теплый зеленый + ...Завершен11 лет назад
- $50
Здравствуйте уважаемые дизайнеры! Нам для нашего интернет-магазина нужно разработать дизайн карточки товара. Ссылку на сайт дам. Обсудим нюансы и что должно присутствовать. В сетке товаров ...Завершен11 лет назад