Дизайн сайта для ААА ММОРПГ игры

Требуется разработать дизайн сайта для игры похожей на http://worldoftanks.ru/ .

Уровень выполнения работы должен быть аналогичным - высоким.

1. Должен быть фоновый баннер, как это принято на сайтах онлайн-игр.

2. Главное меню должно содержать разделы: Главная, Об игре (выпадающее меню: Загрузка, Новичку, Полное руководство, Список изменений), Магазин (Игровая валюта, История), Сообщество (Форум), Медиа (Арт, Видео)

+Предусмотреть место и возможность добавления новых разделов.

3. Переключатель языка RU/EN.

4. Под меню должен располагаться небольшой баннер для рекламы внутриигровых товаров и других разделов сайта.

5. Под баннером располагаются игровые новости.

6. Справа должна быть колонка для статистики серверов, "горячих" обсуждений на форуме, 1-2 баннера размером ~240x240 пикс, штуки 4 размером 240x100, опрос, ссылки на сообщества в соц сетях и предусмотреть ссылку на канал youtube.

7. Внизу страницы должны располагаться важные пункты меню, не вошедшие в главное меню.

Так же как у варгейминг должны быть разделы и подпункты меню.

8. На одной строке с нижним меню должны располагаться логотипы компании разработчика и логотипы используемых технологий, а также ссылки на "Пользовательское соглашение" и "Политика конфиденциальности", надпись "© 2014 Company. Все права защищены.

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9. Цветовая гамма сайта: Предпочтительно темная, на ней эффектно смотрится почти любая графика и особенно спецэффекты вроде молний итд.

10. куда-то требуется приспособить меню/ссылку на авторизацию.

Цену и срок выполнения работы пишите пожалуйста для главной и каждой второй страницы отдельно.