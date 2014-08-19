Добрый день! Работа довольно простая - требуется на ватмане распечатать одно слово - наименование компании. Нужно слово на латинице - iProjects - написать шрифтом Zapfino чтобы при распечатке это слово занимало весь ватман ...
Есть сайт, написан на MODx, нужно улучшить его диз
Есть сайт компании zigm. www.zigm.ru Нужно улучшить его дизайн (не переделывать его весь), придумать новые цветовые решения, загрузить новые картинки в слайдер, добавить новую информацию.
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