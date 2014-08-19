Есть сайт, написан на MODx, нужно улучшить его диз

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Закрыт3 заявки163 просмотра

Есть сайт компании zigm. www.zigm.ru Нужно улучшить его дизайн (не переделывать его весь), придумать новые цветовые решения, загрузить новые картинки в слайдер, добавить новую информацию.

MODX
11 лет назад
gertsev
37 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

stavexpert
Анжелика 
34 года
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
11 лет назад

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