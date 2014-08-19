Нужно разработать лендинг страницу по продаже товара. Обязателен опыт работы с GIF анимацией. Размер лендинг страницы около 10000 пикселей в длину получится. Нужна качественная обработка изображений. Также требуется (в рамках этого же проекта) разработка ...
Адаптировать графику под мобильную версию
построенные две посадочные страницы
нужно адаптировать графику под мобильную версию iphone с 4. и галакси.
прошу писать сроки и стоимость.
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