Дизайн сайта такси

К сожалению последнее время не часто встретишь хороших дизайнеров, чего не скажешь о Владимире. Им был предложен хорошо прорисованный, с вниманием к деталям дизайн, на выходе грамотно подготовленные макеты. Со своей задачей справился на 100%, своевременная и адекватная реакция на правки. Понимание чего хочет заказчик и обладание чувством прекрасного.