Дизайн сайта такси

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Завершен34 заявки317 просмотров

Необходимо разработать дизайн сайта такси в стиле iOS7 c тонкими линиями и шрифтами.

Дизайнеров с отсутствующим чувством прекрасного просьба не беспокоить :)

11 лет назад
maxmoriss
Максим 
42 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад
$400
14 дней
К сожалению последнее время не часто встретишь хороших дизайнеров, чего не скажешь о Владимире. Им был предложен хорошо прорисованный, с вниманием к деталям дизайн, на выходе грамотно подготовленные макеты. Со своей задачей справился на 100%, своевременная и адекватная реакция на правки. Понимание чего хочет заказчик и обладание чувством прекрасного.
Приятно было работать! Интересный проект, ответственное отношение к организации задачи, четкоеТЗ и своевременная оплата! Обращайтесь еще, рад буду видеть в числе своих постоянных клиентов!

Заявки фрилансеров

vt_design
Владимир 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
11 лет назад

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