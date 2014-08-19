Дизайн CRM

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок190 просмотров

Необходим новый дизайн CRM (главная), новые иконки, соответствующие сути разделов.

Очень важна удобность и наглядность, с CRM работает большое кол-во сотрудников. Простота и ясность в юзабилити.

Быстрый поиск по разделам необходимо оставить.

Скриншот главной страницы прилагаю.

Требование к исполнителю - опыт разработки дизайна для CMS/CRM.

11 лет назад
jekakos
39 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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