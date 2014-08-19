Есть старый сайт dimarmi.ru. Делался очень давно, в связи с этим требуется срочная переработка дизайна.

Новый контент находится здесь: http://test.dimarmi.ru/

Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными названиями слоев, логичными группировками).

Желательно предложить несколько вариантов.