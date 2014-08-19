Необходимо нарисовать шапку. Сделать к утру. В заявках указывайте, свой скайп.
Дизайн сайта
Есть старый сайт dimarmi.ru. Делался очень давно, в связи с этим требуется срочная переработка дизайна.
Новый контент находится здесь: http://test.dimarmi.ru/
Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными названиями слоев, логичными группировками).
Желательно предложить несколько вариантов.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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