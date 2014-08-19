Есть страница, приложил скриншот. Нужно оформить "Выделить объект". Это платная услуга, она должна бросаться в глаза, но не мешать. Сейчас там указана услуга "Выделить объект", цена [10 VM], и круглая кнопка (типа чекбокс). ...
Дизайн сайта по стройке
Нужно нарисовать
1) главная
2)внутренняя
3)контакты
4)страница Рубрик
Дизайн должен быть легким (изначально там будут услуги по электрике) потом постепенно стройка и сантехника.
на главной будет размещаться Роллик, Меню сайта и Текст Место для заявки,онлайн консультант,похожие записи
После соглашение оговариваются детали
Примеры дизайнов
Присылайте примеры работ и сроки
Заявки фрилансеров
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