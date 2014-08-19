Дизайн сайта по стройке

Нужно нарисовать

1) главная

2)внутренняя

3)контакты

4)страница Рубрик

Дизайн должен быть легким (изначально там будут услуги по электрике) потом постепенно стройка и сантехника.

на главной будет размещаться Роллик, Меню сайта и Текст Место для заявки,онлайн консультант,похожие записи

После соглашение оговариваются детали

Примеры дизайнов

http://doodlevideo.me/

Присылайте примеры работ и сроки