Дизайн сайта по стройке

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт29 заявок254 просмотра

Нужно нарисовать

1) главная

2)внутренняя

3)контакты

4)страница Рубрик

Дизайн должен быть легким (изначально там будут услуги по электрике) потом постепенно стройка и сантехника.

на главной будет размещаться Роллик, Меню сайта и Текст Место для заявки,онлайн консультант,похожие записи

После соглашение оговариваются детали

Примеры дизайнов

http://doodlevideo.me/

Присылайте примеры работ и сроки

11 лет назад
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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