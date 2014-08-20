Требуется нарисовать дизайн сайта высокого уровня

Дорогие друзья.

Нужен опытный веб-дизайнер, который умеет РИСОВАТЬ (не компилировать изображения в фотошопе, а именно рисовать графику), а также знакомый со всеми стандартами юзабилити сайтов.

Просьба в отлике приводить ссылки на примеры своих РИСОВАННЫХ работ, и контактные данные (лучше всего скайп).

Всего нужно отрисовать:

1) главная страница сайта с интерактивной шапкой;

2) 9 внутренних страниц;

3) всплывающие формы в количестве 3-4 штук (поп-апы).

Работа возможна по предоплате (всё как положено).

!!! Однако обязательным условием сотрудничества является регулярное наличие на связи до истечения проекта, возможность общения по скайпу, работа в срок (никаких фраз типа "я уехал(а) по делам, буду через 2 дня и продолжу работу" и т.п. быть не должно). Учитывайте этот момент, т.к. проект должен быть выполнен чётко в срок. Я сразу влеплю самый гнусный отрицательный отзыв в случае такого дела и не побоюсь ответного :-)