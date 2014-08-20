Есть сайт gretafoto.ru. Сайт представляет собой фотобанк торговой компании, занимающейся продажей отделочной плитки. Нужно переделать дизайн, оставив структуру. Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными названиями слоев, ...
Требуется нарисовать дизайн сайта высокого уровня
Дорогие друзья.
Нужен опытный веб-дизайнер, который умеет РИСОВАТЬ (не компилировать изображения в фотошопе, а именно рисовать графику), а также знакомый со всеми стандартами юзабилити сайтов.
Просьба в отлике приводить ссылки на примеры своих РИСОВАННЫХ работ, и контактные данные (лучше всего скайп).
Всего нужно отрисовать:
1) главная страница сайта с интерактивной шапкой;
2) 9 внутренних страниц;
3) всплывающие формы в количестве 3-4 штук (поп-апы).
Работа возможна по предоплате (всё как положено).
!!! Однако обязательным условием сотрудничества является регулярное наличие на связи до истечения проекта, возможность общения по скайпу, работа в срок (никаких фраз типа "я уехал(а) по делам, буду через 2 дня и продолжу работу" и т.п. быть не должно). Учитывайте этот момент, т.к. проект должен быть выполнен чётко в срок. Я сразу влеплю самый гнусный отрицательный отзыв в случае такого дела и не побоюсь ответного :-)
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