Требуется нарисовать дизайн сайта высокого уровня

$800
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт13 заявок358 просмотров

Дорогие друзья.

Нужен опытный веб-дизайнер, который умеет РИСОВАТЬ (не компилировать изображения в фотошопе, а именно рисовать графику), а также знакомый со всеми стандартами юзабилити сайтов.

Просьба в отлике приводить ссылки на примеры своих РИСОВАННЫХ работ, и контактные данные (лучше всего скайп).

Всего нужно отрисовать:

1) главная страница сайта с интерактивной шапкой;

2) 9 внутренних страниц;

3) всплывающие формы в количестве 3-4 штук (поп-апы).

Работа возможна по предоплате (всё как положено).

!!! Однако обязательным условием сотрудничества является регулярное наличие на связи до истечения проекта, возможность общения по скайпу, работа в срок (никаких фраз типа "я уехал(а) по делам, буду через 2 дня и продолжу работу" и т.п. быть не должно). Учитывайте этот момент, т.к. проект должен быть выполнен чётко в срок. Я сразу влеплю самый гнусный отрицательный отзыв в случае такого дела и не побоюсь ответного :-)

11 лет назад
alex891
42 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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