Качественный продающий дизайн

Приветствую всех, необходимо сделать качественный дорогой и продающий дизайн.

сумма до 200 долларов (до 7500 руб),

сайт есть http://dv-project.ru/

то что сейчас не работает клиенты не клюют.

Предпочтительно сделать лейдинг со страничным меню.

дизайн должен быть легким для восприятия.

основной упор это то что мы можем изменить любой купленный вами проект под ваши нуджы или создать новый.

также строительство 3д моделей домов по картинке.

создание проектов любых сооружений.

в исходные материалы скинем схемы из архикадов, будут лицензии на деятельность.

на поиск исполнителя 2 дня. - если есть интерес могу создать конкурс.

срок дизайна 5 дней (с показом наработок через день)

постоплата через сбер, яндекс, вебмани.