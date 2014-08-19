Приветствую всех, необходимо сделать качественный дорогой и продающий дизайн. сумма до 200 долларов (до 7500 руб), сайт есть http://dv-project.ru/ то что сейчас не работает клиенты не клюют. ...
Редизайн блока с акцией
добрый день.
есть такой вот блок (изображен на скриншоте, ссылку прилагаю)
http://i.imgur.com/q5WVEoD.png
хотелось бы вдохнуть в него новую жизнь. то есть, изменить его внешний вид.
должно быть симпатично и доходчиво.
текст будет следующим:
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p.s.: пожалуйста, если вам
спасибо за внимание.
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