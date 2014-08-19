Редизайн блока с акцией

добрый день.

есть такой вот блок (изображен на скриншоте, ссылку прилагаю)

http://i.imgur.com/q5WVEoD.png

хотелось бы вдохнуть в него новую жизнь. то есть, изменить его внешний вид.

должно быть симпатично и доходчиво.

текст будет следующим:

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p.s.: пожалуйста, если вам

спасибо за внимание.