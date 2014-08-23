Есть сайт gretafoto.ru. Сайт представляет собой фотобанк торговой компании, занимающейся продажей отделочной плитки. Нужно переделать дизайн, оставив структуру. Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными названиями слоев, ...
Нужна помощь дизайнера в отрисовке картинки
Уважаемые коллеги, нужна помощь дизайнера, который быстро (21.08. - до обеда) поможет с отрисовкой картинки для сайта.
У кого есть время и желание, - буду признателен. Подробности и согласование бюджета - при личном общении.
Оплата - желательно Яндекс.Деньги
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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