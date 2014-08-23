Нужна помощь дизайнера в отрисовке картинки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен1 заявка136 просмотров

Уважаемые коллеги, нужна помощь дизайнера, который быстро (21.08. - до обеда) поможет с отрисовкой картинки для сайта.

У кого есть время и желание, - буду признателен. Подробности и согласование бюджета - при личном общении.

Оплата - желательно Яндекс.Деньги

11 лет назад
Velerbu
52 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
91 отзыв(-2)
11 лет назад

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