Качественный дизайн 1 страницы под РК

Необходимо сделать качественный дизайн одной страницы. Скоро пройдет масштабная рекламная кампания по городу. Необходимо оптимизировать её на сайте. Есть подробное ТЗ, исходники.

Нужен дизайнер который сможет точно и со вкусом всё оформить. По сути это будет лендинг, но с меньшим количеством элементов, чем в стандартном лендинге.

Стоимость до 4 000р.

При положительным исходе и качественном результате возможно долгосрочное сотрудничестве.