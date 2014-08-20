Реализация дачных домов, 9 шт.

Для сайта нужна реализация 9 домов.

Есть конкретные проекты домов с которых и нужно сделать копии. Приложил в архиве.

Так как источники разные, нужно всё выполнить в едином стиле,

заодно обезопасив себя от претензий на авторство.

Бюджет ограничен, поэтому интересует два варианта стоимости, с природой и без.

Интересует стоимость и сроки.

Отвечу на вопросы.