Реализация дачных домов, 9 шт.

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт3 заявки154 просмотра

Для сайта нужна реализация 9 домов.

Есть конкретные проекты домов с которых и нужно сделать копии. Приложил в архиве.

Так как источники разные, нужно всё выполнить в едином стиле,

заодно обезопасив себя от претензий на авторство.

Бюджет ограничен, поэтому интересует два варианта стоимости, с природой и без.

Интересует стоимость и сроки.

Отвечу на вопросы.

11 лет назад
sukrona
44 года
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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