Задачи для веб-дизайнера

1. На сайте newsid.ru/opt/ будет представлен ассортимент товаров: часы джишок, часы айсвоч, браслет повер баланс, ультразвуковые зубные щетки, утюги-отпариватели, пояс абжимник, корректор осанки, часы ирон-самурай.

Для этих товаров нужны картинки. Они должны быть максимально яркими и позитивными. Все в одном стиле с сайтом.

То есть, не нужно использовать для одного товара фото, для другого просто картинку, для третьего векторную графику.

Фото в хорошем качестве у меня есть, с вас нужно красивое оформление, возможно потребуется тематический бэкграунд.

2. На страничке nova-opt.ru/ в нижней части расположен блок с триггерами "Работаем по всей России", "Минимальный заказ от 10 ед. товара", "Бесплатная доставка от 100 ед. товара". Такой блок нужно нарисовать для сайта newsid.ru/opt/ в нижней части перед подвалом. Будет добавлен четвертый триггер "Работаем с физ., юр. лицами и организаторами СП".

Оформление нужно в стилистике сайта, чтобы смотрелось просто, красиво и понятно, для триггеров нужна соответствующая графика.

3. На сайте sales-king.ru/ верхняя панель меню с вкладками "Все акции", "Красота", "Здоровье", "Аксессуары" и т.д. будет закреплена аналогично www.biglion.ru/.

Мне нужно выполнить редизайн этой панели в нескольких цветовых вариантах (5 вариантов). Хочу видеть свежее оформление панели в современном исполнении.

В завершении работы с меня оплата + отзыв.