Есть сайт gretafoto.ru. Сайт представляет собой фотобанк торговой компании, занимающейся продажей отделочной плитки. Нужно переделать дизайн, оставив структуру. Верстка не требуется, нужен только файл psd (с понятными названиями слоев, ...
Задачи для веб-дизайнера
1. На сайте newsid.ru/opt/ будет представлен ассортимент товаров: часы джишок, часы айсвоч, браслет повер баланс, ультразвуковые зубные щетки, утюги-отпариватели, пояс абжимник, корректор осанки, часы ирон-самурай.
Для этих товаров нужны картинки. Они должны быть максимально яркими и позитивными. Все в одном стиле с сайтом.
То есть, не нужно использовать для одного товара фото, для другого просто картинку, для третьего векторную графику.
Фото в хорошем качестве у меня есть, с вас нужно красивое оформление, возможно потребуется тематический бэкграунд.
2. На страничке nova-opt.ru/ в нижней части расположен блок с триггерами "Работаем по всей России", "Минимальный заказ от 10 ед. товара", "Бесплатная доставка от 100 ед. товара". Такой блок нужно нарисовать для сайта newsid.ru/opt/ в нижней части перед подвалом. Будет добавлен четвертый триггер "Работаем с физ., юр. лицами и организаторами СП".
Оформление нужно в стилистике сайта, чтобы смотрелось просто, красиво и понятно, для триггеров нужна соответствующая графика.
3. На сайте sales-king.ru/ верхняя панель меню с вкладками "Все акции", "Красота", "Здоровье", "Аксессуары" и т.д. будет закреплена аналогично www.biglion.ru/.
Мне нужно выполнить редизайн этой панели в нескольких цветовых вариантах (5 вариантов). Хочу видеть свежее оформление панели в современном исполнении.
В завершении работы с меня оплата + отзыв.
Заявки фрилансеров
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