Добрый день,

задача следующая: разработать Логотип + дизайн + нейминг (название сайта + домен).

Компания занимается производством домов из SPI панелей. Дизайн необходим в более строгом стиле.

Примеры будут отправлены при личной переписки.

Также есть сайт, структура которого полностью соответствует нашим пожеланиям. Это частично упростит задачу.

Соответственно ищется исполнитель, который комплексно выполнит работу.

Сроки довольно ограничены и работу надо будет начинать в ближайшее время.

Оставляйте ваши заявки с ценами.